В Москве подросток погиб в перегоне между станциями метро

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подросток погиб в перегоне между станциями метро "Сокольники" и "Красносельская" в Москве: ночью вместе с 18-летним приятелем он проник в коллектор, хотел посмотреть на движение поезда и был смертельно травмирован проходящим составом, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, в дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступило сообщение от сотрудников метро, которые нашли в перегоне между станциями "Сокольники" и "Красносельская" мужской ботинок и поясную сумку с паспортом. Прибывшие полицейские в коллекторе метрополитена обнаружили тело 17-летнего подростка.

"Оперативники выяснили, что погибший несовершеннолетний совместно с 18-летним приятелем в ночное время через люк проникли в коллектор. Находясь в перегоне, подросток решил посмотреть на движение поезда и, открыв дверь, ведущую в тоннель, был смертельно травмирован проходящим составом", - говорится в сообщении

В главке уточнили, что спутник погибшего попытался вытащить его самостоятельно, но не смог. Оставив тело в коллекторе, он ушел и никому не сообщил о случившемся.