В Подмосковье в четверг обновился рекорд тепла
21:58 21.05.2026
В Подмосковье в четверг обновился рекорд тепла

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Жаркая погода . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В некоторых районах Подмосковья в четверг были побиты суточные рекорды тепла.
  • В Можайске воздух прогрелся до плюс 30,7 градуса, а в Коломне — до плюс 30,8 градуса.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Суточные рекорды тепла побиты в некоторых районах Подмосковья в четверг, так, в Можайске воздух прогрелся до плюс 30,7 градуса, а в Коломне - до плюс 30,8 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Подмосковье установлены рекорды жары в Можайске: было плюс 30,7, предыдущий рекорд плюс 28,9 - 2014 года", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что суточный рекорд тепла, установленный в 1967 году, побит в Коломне в четверг, где воздух прогрелся до плюс 30,8 градуса.
Московская область (Подмосковье), Коломна, Евгений Тишковец, Можайск
 
 
