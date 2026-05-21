В Подмосковье в четверг обновился рекорд тепла

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Суточные рекорды тепла побиты в некоторых районах Подмосковья в четверг, так, в Можайске воздух прогрелся до плюс 30,7 градуса, а в Коломне - до плюс 30,8 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.