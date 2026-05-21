В Подмосковье начали производство инновационного онкопрепарата
18:17 21.05.2026 (обновлено: 18:32 21.05.2026)
В Подмосковье начали производство инновационного онкопрепарата

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Производство иммунного препарата Арейма (камрелизумаб) для терапии рака носоглотки и пищевода на предприятии "Петровакс" в Московской области
Производство иммунного препарата Арейма (камрелизумаб) для терапии рака носоглотки и пищевода на предприятии "Петровакс" в Московской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московской области началось производство инновационного онкопрепарата «Арейма».
  • Размер инвестиций в проект превысил 2 миллиарда рублей, а препарат зарегистрирован в России в 2024 году и применяется для терапии онкологических заболеваний рака пищевода и носоглотки.
  • Компания «Петровакс Фарм» рассматривает возможность экспорта препарата и планирует выпустить порядка 6 тысяч упаковок в этом году.
ПОДОЛЬСК (Московская область), 21 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга России Антон Алиханов дал старт локальному производству инновационного окнопрепарата "Арейма" на производственной площадке биофармацевтической компании "Петровакс Фарм" в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас большая задача стоит по повышению уровня локализации препаратов и онкопрепаратов в том числе. Это один из главных фокусов сейчас в рамках национального проекта техлида, который касается здоровья и сбережения. И очень приятно, что сегодня мы как раз присутствуем на запуске производства полного цикла, когда и вся фармсубстанция нарабатывается здесь", - сказал министр.
Размер инвестиций в проект превысил 2 миллиарда рублей. "Арейма" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Препарат "Арейма" (международное непатентованное наименование: камрелизумаб) зарегистрирован в России в 2024 году. Он производится по полному циклу, включая синтез субстанции. Это единственный за последние пять лет инновационный запатентованный онкологический препарат, локализация производства полного цикла которого осуществляется в России.
Препарат применяется для терапии онкологических заболеваний рака пищевода и носоглотки.
Президент "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов рассказал, что компания рассматривает возможность экспорта препарата.
"Мы можем производить почти неограниченное количество препарата ... Здесь столько не употребляется иммунотерапии в стране, сколько мы можем его произвести... Порядка 6 тысяч упаковок в этом году мы собираемся выпустить, но реагировать будем по тому, сколько препаратов в итоге будет закуплено госпиталями и различными игроками системы здравоохранения", - пояснил он.
Ожидается, что реализация проекта по локализации такого наименования позволит снизить стоимость терапии и повысит ее доступность для пациентов в России.
