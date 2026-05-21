В Подмосковье начали производство инновационного онкопрепарата

ПОДОЛЬСК (Московская область), 21 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга России Антон Алиханов дал старт локальному производству инновационного окнопрепарата "Арейма" на производственной площадке биофармацевтической компании "Петровакс Фарм" в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.

"У нас большая задача стоит по повышению уровня локализации препаратов и онкопрепаратов в том числе. Это один из главных фокусов сейчас в рамках национального проекта техлида, который касается здоровья и сбережения. И очень приятно, что сегодня мы как раз присутствуем на запуске производства полного цикла, когда и вся фармсубстанция нарабатывается здесь", - сказал министр.

Размер инвестиций в проект превысил 2 миллиарда рублей. "Арейма" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Препарат "Арейма" (международное непатентованное наименование: камрелизумаб) зарегистрирован в России в 2024 году. Он производится по полному циклу, включая синтез субстанции. Это единственный за последние пять лет инновационный запатентованный онкологический препарат, локализация производства полного цикла которого осуществляется в России.

Препарат применяется для терапии онкологических заболеваний рака пищевода и носоглотки.

Президент "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов рассказал, что компания рассматривает возможность экспорта препарата.

"Мы можем производить почти неограниченное количество препарата ... Здесь столько не употребляется иммунотерапии в стране, сколько мы можем его произвести... Порядка 6 тысяч упаковок в этом году мы собираемся выпустить, но реагировать будем по тому, сколько препаратов в итоге будет закуплено госпиталями и различными игроками системы здравоохранения", - пояснил он.