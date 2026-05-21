Летний сезон проекта "Активное долголетие" стартует в Подмосковье
17:53 21.05.2026
Летний сезон проекта "Активное долголетие" стартует в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Автобус с символикой проекта "Активное долголетие"
Автобус с символикой проекта "Активное долголетие". Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С началом летнего сезона традиционно в проекте "Активное долголетие" стартует летняя программа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Для пенсионеров наступило время для занятий на свежем воздухе – парки, набережные и лесопарковые зоны региона превращаются в открытые площадки для спорта, творчества и общения.
"С момента запуска проекта "Активное долголетие" он доказал свою востребованность: количество участников выросло в десятки раз. Наша задача – сделать так, чтобы каждый пенсионер Подмосковья мог провести это лето не на скамейке, а с пользой для души и тела. Проект развивается, количество участников превысило 820 тысяч, и мы не собираемся останавливаться – впереди новые форматы и яркие события", – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что в регионе открыто 68 специализированных клубов, где пенсионеры могут бесплатно заниматься физкультурой, творчеством и осваивать новые навыки. Однако с приходом лета основная "арена" действия перемещается на уличные площадки.
Летом акцент сделан на оздоровительных практиках под открытым небом, пеших и водных прогулках, а также на мастер-классах и культурных мероприятиях, которые проходят прямо в парковых зонах Подмосковья.
Например, для пенсионеров будут доступны утренняя гимнастика на траве, йога и цигун на открытых площадках. Для любителей более активного отдыха проводятся занятия по скандинавской ходьбе, а также организуются турниры по городкам, бадминтону и петанку. Также в летний сезон популярностью пользуются катание на сапах и гребля на лодках. Регулярно проходят пленэры по рисованию акварелью, мастер-классы по флористике и созданию гербариев.
Проект активно взаимодействует с медицинскими учреждениями. В парках проводятся лекции о здоровом образе жизни, правильном питании и профилактике возрастных заболеваний. Для "активных долголетов" организуются пешие и автобусные экскурсии по историческим местам Подмосковья.
Участниками "Активного долголетия" могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Записаться в клубы и на летние мероприятия можно на официальном портале проекта.
Проект "Активное долголетие", инициированный губернатором региона Андреем Воробьевым, реализуется с 2019 года.
 
