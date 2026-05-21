Жители Подмосковья подали более 1 тысячи заявлений на жилищные сертификаты

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жители 40 муниципалитетов Подмосковья подали 1,01 тысячи заявлений на получение жилищных сертификатов с начала старта обновленной программы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

"Лидерами по числу обращений стали Шатура, Коломна, Щелково, Солнечногорск и Сергиево Посадский округ. Сертификат дает право компенсировать стоимость новой квартиры за счет государства и доступен как собственникам, так и нанимателям жилья, признанного аварийным и включенного в госпрограмму", – отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский, его слова приводит пресс-служба.

Программа действует в Подмосковье с 2022 года и на данный момент охватывает жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2026 года — это порядка 42 тысяч человек. Размер выплаты рассчитывается исходя из стоимости одного квадратного метра - 181,7 тысячи рублей. Государство гарантирует оплату не менее 28 квадратных метров на человека, а при выборе более дорогого жилья разницу можно доплатить самостоятельно.

Процедура получения сертификата включает несколько этапов. Например, подачу заявления в администрацию, проверку документов и оценку стоимости старой квартиры, самостоятельный выбор нового жилья и перечисление средств администрацией напрямую продавцу. После оформления права собственности заключается договор мены, по которому аварийное жилье переходит государству. До фактического переезда семьи продолжают жить по прежнему адресу.