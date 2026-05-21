16:42 21.05.2026
Жители Подмосковья подали более 1 тысячи заявлений на жилищные сертификаты

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жители 40 муниципалитетов Подмосковья подали 1,01 тысячи заявлений на получение жилищных сертификатов с начала старта обновленной программы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
"Лидерами по числу обращений стали Шатура, Коломна, Щелково, Солнечногорск и Сергиево Посадский округ. Сертификат дает право компенсировать стоимость новой квартиры за счет государства и доступен как собственникам, так и нанимателям жилья, признанного аварийным и включенного в госпрограмму", – отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский, его слова приводит пресс-служба.
Программа действует в Подмосковье с 2022 года и на данный момент охватывает жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2026 года — это порядка 42 тысяч человек. Размер выплаты рассчитывается исходя из стоимости одного квадратного метра - 181,7 тысячи рублей. Государство гарантирует оплату не менее 28 квадратных метров на человека, а при выборе более дорогого жилья разницу можно доплатить самостоятельно.
Процедура получения сертификата включает несколько этапов. Например, подачу заявления в администрацию, проверку документов и оценку стоимости старой квартиры, самостоятельный выбор нового жилья и перечисление средств администрацией напрямую продавцу. После оформления права собственности заключается договор мены, по которому аварийное жилье переходит государству. До фактического переезда семьи продолжают жить по прежнему адресу.
Подать заявление на участие в программе можно до 1 июля 2026 года, а заключить договор купли продажи — до 1 октября 2026 года.
 
