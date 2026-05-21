На ядерных учениях ВС России задействовали атомные подлодки

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские атомные подлодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов на учениях ядерных сил, сообщили в Минобороны России.

По информации министерства обороны РФ, в рамках учения ядерных сил соединения и воинские части ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет.