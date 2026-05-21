Стало известно, что Путин подарил китайскому инженеру

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил китайскому инженеру Пэн Паю редкий гербовый сервиз Императорского фарфорового завода, который уже давно был снят с производства, выяснило РИА Новости.
Пэн Пай - китайский инженер, которого Путин встретил ребенком во время своего первого визита в Китай в 2000 году. В Пекине 20 мая состоялась их вторая встреча, которая была организована в рамках официального визита российского лидера в КНР. Пэн Пай подарил Путину на память сервиз из лилинского фарфора.
В ответ Путин вручил Пэн Паю парадный классический сервиз "Классика Москвы" Императoрcкогo фaрфoрового зaвoдa, изготовленный из твёрдого фарфора и декорированный с использованием деколи и ручной росписи золотом.
Эта серия выпускaлась в 2009-2013 годaх, и в свободной продаже уже не встречается. На платформе "Авито" цены на такой сервиз колеблются от 44 до 57 тысяч рублей.