Жители ПМР могут с 25 мая подать заявки на получение гражданства России
14:29 21.05.2026
Жители ПМР могут с 25 мая подать заявки на получение гражданства России

КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Жители Приднестровской Молдавской Республики с 25 мая могут подавать заявки на получение гражданства России по упрощенной процедуре, сообщила в четверг пресс-служба российского посольства в Молдавии.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
"Прием по вопросу приобретения российского гражданства на основании указа президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.05.2026 № 330 начнется 25 мая с.г. Коллектив посольства приложит все возможные усилия для обеспечения стабильного и оперативного приема", - говорится в заявлении дипмиссии.
Так пояснили, что ознакомиться с перечнем документов, которые нужны для подачи заявок, можно на сайте посольства России. В посольстве отметили стремительно растущее количество обращений заявителей, желающих вступить в российское гражданство, и подчеркнули, что количество мест в электронной очереди будет постепенно увеличиваться.
Население Приднестровья составляет около 455 700 человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
