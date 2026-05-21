Жители ПМР могут с 25 мая подать заявки на получение гражданства России

КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Жители Приднестровской Молдавской Республики с 25 мая могут подавать заявки на получение гражданства России по упрощенной процедуре, сообщила в четверг пресс-служба российского посольства в Молдавии.

Так пояснили, что ознакомиться с перечнем документов, которые нужны для подачи заявок, можно на сайте посольства России. В посольстве отметили стремительно растущее количество обращений заявителей, желающих вступить в российское гражданство, и подчеркнули, что количество мест в электронной очереди будет постепенно увеличиваться.