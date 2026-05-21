13:03 21.05.2026
Приднестровцы будут принимать гражданство России, считает депутат ПМР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России, в соответствии с которым они смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
  • Председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов считает, что жители Приднестровья будут массово принимать российское гражданство.
ТИРАСПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Приднестровцы после указа президента РФ Владимира Путина будут массово принимать российское гражданство, несмотря на абсурдное утверждение президента Молдавии Майи Санду, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Накануне президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию DW* заявила, что "люди из Приднестровья не будут этого делать" (принимать гражданство РФ), потому что хотят быть гражданами ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
"Жители Приднестровья будут массово принимать российское гражданство, не обращая внимание на истерику из Кишинева. От Санду и до чиновников среднего звена молдавского руководства звучит одна и та же песня: Россия даёт приднестровцам своё гражданство лишь для того, чтобы отправить их на войну. Абсурдность такой трактовки очевидна", - сказал Сафонов.
Он считает, что помимо традиционно пророссийских настроений в Приднестровье, есть также четкое осознание того, что сандунисты (окружение Санду) готовят ликвидацию государственности Молдавии для последующего поглощения Румынией.
"Для приднестровцев румынизация вообще неприемлема. Поэтому рассчитывать на отказ приднестровцев от гражданства России ради паспортов Румынии или даже Молдовы (если есть возможность свободно выбирать) - абсурд", - сказал приднестровский депутат.
Он напомнил, что всё высшее руководство Молдавии являются гражданами Румынии, и не скрывают этого.
"В реальности приднестровцы, конечно же, будут массово принимать гражданство России. И это естественно, когда ты выбираешь своего союзника и друга, а не желающего подчинить тебя противника", - подчеркнул Сафонов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России.
