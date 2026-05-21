В МИД рассказали о заявках западных бизнесменов на участие в ПМЭФ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Западные бизнесмены направляют свои заявки на участие в ПМЭФ, но не афишируют это, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Западные бизнесмены направляют свои заявки, регистрируются. Они тоже опять-таки это не афишируют. Может быть, они даже не выступают, но проводят какие-то контакты на полях форума", - сказал он в интервью агентству.