Планы подготовки к осенне-зимнему сезону утвердили в Смоленской области

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Смоленской области утверждены планы подготовки к осенне-зимнему сезону на 2026-2027 годы, сообщил губернатор Василий Анохин.

О ключевых вопросах развития сферы ЖКХ и реализации масштабных инфраструктурных проектов в Смоленской области шла речь в четверг на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое по видеоконференцсвязи провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Губернатор принял в нем участие совместно с прокурором Смоленской области Александром Спицыным.

"Обсудили выполнение крупных инфраструктурных проектов, которые реализуем при поддержке федерального правительства. По поручению президента Владимира Владимировича Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" строим межвузовский кампус в Смоленске. Движемся вперед по реконструкции аэродрома "Смоленск (Северный)" в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система"", - написал Анохин на платформе "Макс".

В 2026 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе благоустраивают дворовые и общественные территории. Работы идут на 63 объектах в муниципалитетах региона, в том числе обновляют общественные пространства, ставшие победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства.

"Подвели итоги предыдущего отопительного сезона и обсудили задачи на предстоящий период. В Смоленской области утверждены планы подготовки к осенне-зимнему сезону на 2026-2027 годы. С апреля 2026 года во всех муниципалитетах области работают штабы по подготовке к отопительному периоду", - добавил глава региона.

Также в Смоленской области системно реализуют проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры. В текущем году выполняют реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт сетей. Уже завершен ремонт 1,6 километра водопроводных сетей, всего планируют обновить более 34 километров сетей.