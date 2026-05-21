21:44 21.05.2026
Планы подготовки к осенне-зимнему сезону утвердили в Смоленской области

Вид на Соборную гору в Смоленске. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Смоленской области утверждены планы подготовки к осенне-зимнему сезону на 2026-2027 годы, сообщил губернатор Василий Анохин.
О ключевых вопросах развития сферы ЖКХ и реализации масштабных инфраструктурных проектов в Смоленской области шла речь в четверг на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое по видеоконференцсвязи провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Губернатор принял в нем участие совместно с прокурором Смоленской области Александром Спицыным.
"Обсудили выполнение крупных инфраструктурных проектов, которые реализуем при поддержке федерального правительства. По поручению президента Владимира Владимировича Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" строим межвузовский кампус в Смоленске. Движемся вперед по реконструкции аэродрома "Смоленск (Северный)" в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система"", - написал Анохин на платформе "Макс".
В 2026 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе благоустраивают дворовые и общественные территории. Работы идут на 63 объектах в муниципалитетах региона, в том числе обновляют общественные пространства, ставшие победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства.
"Подвели итоги предыдущего отопительного сезона и обсудили задачи на предстоящий период. В Смоленской области утверждены планы подготовки к осенне-зимнему сезону на 2026-2027 годы. С апреля 2026 года во всех муниципалитетах области работают штабы по подготовке к отопительному периоду", - добавил глава региона.
Также в Смоленской области системно реализуют проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры. В текущем году выполняют реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт сетей. Уже завершен ремонт 1,6 километра водопроводных сетей, всего планируют обновить более 34 километров сетей.
"Реализуем программы в сфере ЖКХ в рамках национальных проектов. По федеральному проекту "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с учетом итогов 2025 года в регионе перевыполнены показатели по расселению аварийного жилищного фонда: 39,6 тысячи квадратных метров при плане 36,1 тысячи квадратных метров. В 2025 году показатели федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" перевыполнены в два раза. Все проекты, касающиеся сферы ЖКХ, находятся на постоянном контроле областной прокуратуры", - отметил Анохин.
