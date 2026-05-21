План Трампа по Газе по большей части остается на бумаге, заявил Небензя - РИА Новости, 21.05.2026
19:25 21.05.2026
© РИА Новости / МИД РФ | Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
ООН, 21 мая – РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по Газе, одобренный резолюцией 2803 СБ ООН, по большей части остается на бумаге, заявил российский постпред при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Спустя полгода после голосования по резолюции СБ 2803 "План Дональда Трампа" по большей части остается на бумаге, а декларативные достижения призваны служить прикрытием неприглядной реальности в секторе", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя еще в марте заявлял, что выполнения мирного плана американского лидера Дональда Трампа по Газе не наблюдается.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагалось временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
