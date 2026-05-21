Москва не одобряет методы США в отношении лидеров стран, заявил Песков

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва не одобряет граничащие с насилием методы, которые США применяют в отношении руководителей государств, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. Как заявил минюст, в случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.