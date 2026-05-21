Рейтинг@Mail.ru
Песков осудил обвинения США в адрес Рауля Кастро - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 21.05.2026
Песков осудил обвинения США в адрес Рауля Кастро

Песков об обвинениях США в адрес Рауля Кастро: РФ осуждает давление США на Кубу

© AP Photo / Ismael FranciscoРауль Кастро
Рауль Кастро - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Ismael Francisco
Рауль Кастро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил давление США на Кубу.
  • Министерство юстиции США предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным по делу о сбитых в 1996 году гражданских самолетах.
  • Кубинское правительство заявило, что действия Кубы были «актом законной самообороны», соответствующим Уставу ООН и международным нормам в сфере авиации.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях Соединенных Штатов Америки в адрес экс-президента Кубы Рауля Кастро, подчеркнул, что Россия не одобряет того давления США, которое оказывается на Кубу.
"Мы считаем, что нельзя одобрять того давления, которое оказывается на Кубу. Мы считаем, что ни в коем случае нельзя к бывшим, действующим руководителям государств применять такие методы... методами насилия. Собственно, мы не первый раз это видим. Мы не одобряем", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Блокада Кубы со стороны США носит беспрецедентный характер, заявил Песков
Вчера, 17:47
Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. Как заявил минюст, в случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.
Согласно заявлению кубинского правительства, действия Кубы были "актом законной самообороны", соответствующим Уставу ООН и международным нормам в сфере авиации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Захарова со смехом отреагировала на вопрос об угрозе США со стороны Кубы
Вчера, 12:44
 
В миреКубаСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала