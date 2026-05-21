Песков осудил обвинения США в адрес Рауля Кастро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил давление США на Кубу.
- Министерство юстиции США предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным по делу о сбитых в 1996 году гражданских самолетах.
- Кубинское правительство заявило, что действия Кубы были «актом законной самообороны», соответствующим Уставу ООН и международным нормам в сфере авиации.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях Соединенных Штатов Америки в адрес экс-президента Кубы Рауля Кастро, подчеркнул, что Россия не одобряет того давления США, которое оказывается на Кубу.
"Мы считаем, что нельзя одобрять того давления, которое оказывается на Кубу. Мы считаем, что ни в коем случае нельзя к бывшим, действующим руководителям государств применять такие методы... методами насилия. Собственно, мы не первый раз это видим. Мы не одобряем", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. Как заявил минюст, в случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.
Согласно заявлению кубинского правительства, действия Кубы были "актом законной самообороны", соответствующим Уставу ООН и международным нормам в сфере авиации.