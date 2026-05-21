Кремль поддержал попытки ЕС назначить переговорщика для диалога с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кремле приветствовали обсуждение в Европе кандидатов для переговоров с Россией.
- Песков отметил, что конкретики в этом вопросе пока нет.
- Москва слышала комментарии из ЕС о необходимости возобновить диалог.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Дискуссии в ЕС о возможной кандидатуре для диалога с Россией вызывают оптимизм, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Сам факт, что, действительно, вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе", — отметил он.
По его словам, Москва обратила внимание на комментарии из ЕС, в том числе финского президента Александра Стубба, что с Москвой следует поддерживать связь.
"Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору", — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что конкретики о возможном кандидате для этого пока нет. Он добавил, что диалог всегда лучше, чем тотальная конфронтация, к которой сейчас стремятся европейцы.
Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.