13:39 21.05.2026 (обновлено: 15:58 21.05.2026)
Кремль поддержал попытки ЕС назначить переговорщика для диалога с Россией

В Кремле положительно оценили дискуссии в ЕС о кандидатах для диалога с Россией

Московский Кремль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кремле приветствовали обсуждение в Европе кандидатов для переговоров с Россией.
  • Песков отметил, что конкретики в этом вопросе пока нет.
  • Москва слышала комментарии из ЕС о необходимости возобновить диалог.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Дискуссии в ЕС о возможной кандидатуре для диалога с Россией вызывают оптимизм, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Сам факт, что, действительно, вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе", — отметил он.
По его словам, Москва обратила внимание на комментарии из ЕС, в том числе финского президента Александра Стубба, что с Москвой следует поддерживать связь.
"Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору", — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что конкретики о возможном кандидате для этого пока нет. Он добавил, что диалог всегда лучше, чем тотальная конфронтация, к которой сейчас стремятся европейцы.
Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
