Краткий пересказ от РИА ИИ В Кремле приветствовали обсуждение в Европе кандидатов для переговоров с Россией.

Песков отметил, что конкретики в этом вопросе пока нет.

Москва слышала комментарии из ЕС о необходимости возобновить диалог.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Дискуссии в ЕС о возможной кандидатуре для диалога с Россией вызывают оптимизм, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

« "Сам факт, что, действительно, вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе", — отметил он.

По его словам, Москва обратила внимание на комментарии из ЕС , в том числе финского президента Александра Стубба, что с Москвой следует поддерживать связь.

« "Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что конкретики о возможном кандидате для этого пока нет. Он добавил, что диалог всегда лучше, чем тотальная конфронтация, к которой сейчас стремятся европейцы.

Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер