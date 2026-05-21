Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа ведет дело к тотальной конфронтации с РФ.
- По словам Пескова, европейцы вместо диалога ведут дело к тотальной конфронтации с Россией.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европа сейчас занимается тем, что ведет дело к тотальной конфронтации с РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы", - сказал Песков журналистам.