Песков: Россия и КНР достигнут конкретного результата по "Силе Сибири — 2"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва не сомневается, что Россия и Китай выйдут на конкретный результат по "Силе Сибири 2" в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, достигли ли Россия и Китай прогресса в завершении строительства газопровода "Сила Сибири 2".
"Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат", - сказал Песков журналистам.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.