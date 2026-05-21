13:36 21.05.2026 (обновлено: 14:11 21.05.2026)
Песков прокомментировал публикации об обучении российских военных в Китае

Песков заявил о множестве фейков после вопроса об обучении военных из РФ в Китае

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 21.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал публикации о якобы обучении российских военных в Китае.
  • Он указал на большое число лживых сообщений в западных изданиях и призвал дозированно воспринимать такую информацию.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на большое число лживых сообщений в западных изданиях, комментируя публикации о якобы обучении российских военных в Китае
"Нет, не могу прокомментировать. Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в Соединенных Штатах. Это беда, с которой мы сталкиваемся, и нужно очень дозированно воспринимать такую лживую информацию", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать информацию о том, что около 200 российских военных якобы проходили обучение в Китае.
Ранее издание Reuters сообщило, что якобы вооруженные силы КНР обучили около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года, а некоторые из них отправились на Украину. Якобы тренировки военных РФ преимущественно были сосредоточены на использовании беспилотников. Как уточняется, обучение было секретным.
