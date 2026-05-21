Песков: Путин инициативно не предлагал кандидатуру Шредера для переговоров

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что глава государства Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для диалога Европы с Россией, напомнив, что это был ответ на вопрос журналистов.