Песков: Путин инициативно не предлагал кандидатуру Шредера для переговоров

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что глава государства Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для диалога Европы с Россией, напомнив, что это был ответ на вопрос журналистов.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
"Сам Путин инициативно Шредера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителен. Он сказал, что был бы, с его точки зрения, был бы Шредер. Поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал". - сказал Песков журналистам.