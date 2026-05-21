Песков рассказал о договоренностях Китая и России по "Силе Сибири 2"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия и Китай еще не подошли к финализации договоренностей по "Силе Сибири 2", остаются нюансы, которые нужно доработать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая. Журналисты задали Пескову вопрос о том, достигли ли Россия и Китай прогресса в завершении строительства газопровода "Сила Сибири 2".
"Прогресс нужно и можно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена", - сказал Песков журналистам.