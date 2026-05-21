Песков оценил дискуссии в Европе о кандидатуре для диалога с Россией

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дискуссии в Европе о возможной кандидатуре для диалога с Россией носят эвентуальный характер, о конкретике пока никто не говорит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они, скорее, носили, как говорят дипломаты, "эвентуальный характер", не более того. О конкретике пока никто не говорит", - сказал Песков журналистам.