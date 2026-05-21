Китай готов помочь выйти на мирную траекторию по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2026
13:32 21.05.2026
Китай готов помочь выйти на мирную траекторию по Украине, заявил Песков

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Китай готов приложить усилия, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Китай действительно готов приложить усилия с тем, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования (на Украине - ред.). Мы признательны нашим китайским друзьям за это", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
