Китай готов помочь выйти на мирную траекторию по Украине, заявил Песков

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Китай готов приложить усилия, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Китай действительно готов приложить усилия с тем, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования (на Украине - ред.). Мы признательны нашим китайским друзьям за это", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.