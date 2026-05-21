В Перми возбудили дело после нападения подростка на женщину в автобусе
22:18 21.05.2026
В Перми возбудили дело после нападения подростка на женщину в автобусе

СК возбудил дело после нападения подростка на женщину в автобусе в Перми

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перми подросток напал на женщину в автобусе после того, как она сделала ему замечание за курение.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту применения насилия подростком в отношении женщины в автобусе в Перми, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что женщина в Перми сделала замечание подростку за курение в салоне автобуса, в ответ юноша ударил ее ногой.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают злоумышленника, причастного к совершению преступления.
