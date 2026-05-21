Страховая пенсия в России выросла за год

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости работающих и неработающих россиян за год вырос более чем на 2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, за год страховая пенсия по старости работающих и неработающих россиян выросла на 2 147 рублей.

Так, 1 апреля 2026 года страховая пенсия по старости составила 27 218,9 рубля. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 25 071,87 рубля.