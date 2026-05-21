Дептранс напомнил москвичам правила дорожного движения в непогоду

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Непогода ожидается в Москве в ближайший час, водителям и пешеходам необходимо быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, сообщает столичный департамент транспорта.
"В ближайший час синоптики прогнозируют дождь, местами возможна гроза - будьте внимательны и не отвлекайтесь за рулем. Водителям рекомендуем: не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, следить за скоростью и соблюдать дистанцию", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Кроме того, пешеходам необходимо переходить дорогу только по пешеходному переходу. Перед этим убедиться, что водитель вас заметил, и дождаться момента, когда водитель полностью остановится, так как из-за дождя видимость ухудшается, а тормозной путь может увеличиться, подчеркивается в сообщении.