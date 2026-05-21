Рейтинг@Mail.ru
Дептранс напомнил москвичам правила дорожного движения в непогоду - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 21.05.2026
Дептранс напомнил москвичам правила дорожного движения в непогоду

Дептранс напомнил москвичам о ПДД в непогоду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМашины едут в дождь по Новой площади в Москве
Машины едут в дождь по Новой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Машины едут в дождь по Новой площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ближайший час в Москве ожидается непогода: дождь, местами гроза.
  • Водителям рекомендуют не отвлекаться на телефон, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, следить за скоростью и соблюдать дистанцию.
  • Пешеходам необходимо переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что водитель их заметил, и дождавшись полной остановки автомобиля.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Непогода ожидается в Москве в ближайший час, водителям и пешеходам необходимо быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, сообщает столичный департамент транспорта.
"В ближайший час синоптики прогнозируют дождь, местами возможна гроза - будьте внимательны и не отвлекайтесь за рулем. Водителям рекомендуем: не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, следить за скоростью и соблюдать дистанцию", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Кроме того, пешеходам необходимо переходить дорогу только по пешеходному переходу. Перед этим убедиться, что водитель вас заметил, и дождаться момента, когда водитель полностью остановится, так как из-за дождя видимость ухудшается, а тормозной путь может увеличиться, подчеркивается в сообщении.
Комплекс автофиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Дептранс опроверг данные о появлении камер, фиксирующих переход на красный
16 мая, 13:58
 
МоскваДепартамент транспорта г. МосквыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала