Дептранс напомнил москвичам правила дорожного движения в непогоду

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Непогода ожидается в Москве в ближайший час, водителям и пешеходам необходимо быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, сообщает столичный департамент транспорта.

Кроме того, пешеходам необходимо переходить дорогу только по пешеходному переходу. Перед этим убедиться, что водитель вас заметил, и дождаться момента, когда водитель полностью остановится, так как из-за дождя видимость ухудшается, а тормозной путь может увеличиться, подчеркивается в сообщении.