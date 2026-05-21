Патриарх Кирилл назвал одну из причин суицидов

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл назвал неверие в вечную жизнь одной из причин суицидов.

По словам патриарха, страх смерти не соответствует учению Церкви, а жизнь — дар Божий.

Глава Русской церкви пожелал всем помощи Божией, чтобы смотреть на земную жизнь с позиции вечности.

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Неверие в вечную жизнь – одна из причин суицидов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив, что жизнь – дар Божий.

В четверг патриарх Кирилл совершил великое освящение храма Вознесения Господня в подмосковном городе Электросталь . По его словам, праздник Вознесения, который в четверг отмечают в Русской церкви, дает верующим возможность осознать, что земная жизнь - это лишь короткий отрезок времени, переходящий в жизнь вечную.

"Почему люди, потерявшие всякую надежду, проходящие через тяжелейшие моменты жизни, нередко руки на себя накладывают? Да потому, что не верят в вечную жизнь и не хотят больше мучиться здесь, на земле, не понимая, что через это страшное деяние человек теряет всякую надежду на самое главное - на жизнь вечную (Церковь считает суицид тяжким грехом – ред.)", - сказал патриарх Кирилл.

В то же время, продолжил он, страх смерти не соответствует учению Церкви.

"Это не значит, что человек может по-глупому рисковать своей жизнью. Нет, жизнь — дар Божий. Но это означает, что главной целью нашего земного бытия является такое прохождение жизни земной, которое бы открыло для нас врата вечности", - пояснил патриарх Кирилл.

Глава Русской церкви пожелал всем помощи Божией в том, чтобы смотреть на земную жизнь с позиции вечности.

"И тогда многие проблемы станут такими микроскопическими, что на них не стоит будет не только здоровье тратить, но даже времени. Дай нам Бог всем осознать, где подлинная цель нашего земного бытия, и в соответствии с этим устраивать нашу земную жизнь", - заключил он.

Вознесение Господне – один из 12 главных церковных праздников. Он посвящен евангельскому событию, когда после Воскресения Иисус Христос физически являлся людям, проповедовал, а потом в присутствии учеников с Елеонской горы вознесся на небо, к своему Небесному Отцу. Вознесение всегда встречают через 40 дней после Пасхи.