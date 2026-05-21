Юрист рассказала, можно ли выехать и вернуться по разным загранпаспортам

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россияне могут выехать из Российской Федерации и вернуться по разным загранпаспортам, если оба действительные, рассказала РИА Новости правозащитница, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Галина Земскова.

Земскова также отметила, что в случае, если гражданин сменил фамилию, старый паспорт становится недействительным, и для выезда или въезда нужно использовать только новый документ.