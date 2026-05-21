Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, можно ли выехать и вернуться по разным загранпаспортам - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 21.05.2026
Юрист рассказала, можно ли выехать и вернуться по разным загранпаспортам

РИА Новости: туристы из РФ могут выехать и вернуться по разным загранпаспортам

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийские паспорта и посадочный в руках у пассажира
Российские паспорта и посадочный в руках у пассажира - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Российские паспорта и посадочный в руках у пассажира. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне могут выехать из Российской Федерации и вернуться по разным загранпаспортам.
  • Главное условие — чтобы оба паспорта были действительны на момент пересечения границы и все данные в них совпадали.
  • Если гражданин сменил фамилию, старый паспорт становится недействительным, и для выезда или въезда нужно использовать только новый документ.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россияне могут выехать из Российской Федерации и вернуться по разным загранпаспортам, если оба действительные, рассказала РИА Новости правозащитница, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Галина Земскова.
"Это возможно, для гражданина РФ главное - чтобы оба паспорта были действительны на момент пересечения границы, и все данные в них совпадали. Если в старом паспорте осталась действующая виза, то его можно предъявлять вместе с новым, где визы нет", - сказала собеседница агентства.
Земскова также отметила, что в случае, если гражданин сменил фамилию, старый паспорт становится недействительным, и для выезда или въезда нужно использовать только новый документ.
Пассажир в терминале C московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Загранпаспорт для туриста: правила получения и запреты при использовании
2 мая, 04:12
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала