Юрист рассказала, можно ли выехать и вернуться по разным загранпаспортам

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россияне могут выехать из Российской Федерации и вернуться по разным загранпаспортам, если оба действительные, рассказала РИА Новости правозащитница, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Галина Земскова.
"Это возможно, для гражданина РФ главное - чтобы оба паспорта были действительны на момент пересечения границы, и все данные в них совпадали. Если в старом паспорте осталась действующая виза, то его можно предъявлять вместе с новым, где визы нет", - сказала собеседница агентства.
Земскова также отметила, что в случае, если гражданин сменил фамилию, старый паспорт становится недействительным, и для выезда или въезда нужно использовать только новый документ.