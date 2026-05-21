"День подмосковных парков" проведут в регионе 23 мая

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более чем в 85 парках Подмосковья 23 мая пройдет общеобластное мероприятие "День подмосковных парков", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости посетят концертные программы "Нота. Лето. Парк", побывают на иммерсивных экскурсиях, а также проявят креативность в творческих мастерских "Парк ремесел".

Так, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске приглашает гостей на пленэр-выставку "Территория искусства", иммерсивную экскурсию "Тайны парка" и мастер-классы по рисованию и фланкировке. Также всех желающих ждут на Открытом региональном чемпионате по рубке шашкой.

В Центральном парке Лобни состоятся концертная программа и дискотека с аниматорами. Кроме того, гости отыщут сокровища друзей бабы-яги в рамках фотокросса "Поймай настроение парка", узнают тайны лобненских парков в тематическом лектории и примут участие в акции "Древо желаний". В творческой мастерской "Лаборатория Склянки-Поганки" все желающие смогут проявить свои способности на мастер-классах.

Парк культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске организует тематическую фотовыставку, а также проведет концертную программу и показ художественно-документального фильма "Наш старый-новый парк". Также гости смогут заняться декоративно-прикладным творчеством в мастерской "Парк ремесел" и поучаствовать в танцевальной разминке. Многие другие парки тоже представят свои программы.