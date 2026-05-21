Рейтинг@Mail.ru
"День подмосковных парков" проведут в регионе 23 мая - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:11 21.05.2026
"День подмосковных парков" проведут в регионе 23 мая

Общеобластное мероприятие "День подмосковных парков" состоится 23 мая

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области"День подмосковных парков"
День подмосковных парков - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
"День подмосковных парков"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более чем в 85 парках Подмосковья 23 мая пройдет общеобластное мероприятие "День подмосковных парков", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гости посетят концертные программы "Нота. Лето. Парк", побывают на иммерсивных экскурсиях, а также проявят креативность в творческих мастерских "Парк ремесел".
Беременная женщина держит результат УЗИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял 4,8 тыс звонков из регионов
Вчера, 16:26
Так, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске приглашает гостей на пленэр-выставку "Территория искусства", иммерсивную экскурсию "Тайны парка" и мастер-классы по рисованию и фланкировке. Также всех желающих ждут на Открытом региональном чемпионате по рубке шашкой.
В Центральном парке Лобни состоятся концертная программа и дискотека с аниматорами. Кроме того, гости отыщут сокровища друзей бабы-яги в рамках фотокросса "Поймай настроение парка", узнают тайны лобненских парков в тематическом лектории и примут участие в акции "Древо желаний". В творческой мастерской "Лаборатория Склянки-Поганки" все желающие смогут проявить свои способности на мастер-классах.
Парк культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске организует тематическую фотовыставку, а также проведет концертную программу и показ художественно-документального фильма "Наш старый-новый парк". Также гости смогут заняться декоративно-прикладным творчеством в мастерской "Парк ремесел" и поучаствовать в танцевальной разминке. Многие другие парки тоже представят свои программы.
Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Заявки на субсидии по маркетплейсам подали 36 предпринимателей Подмосковья
20 мая, 17:03
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛобняВоскресенскПарки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала