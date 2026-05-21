09:05 21.05.2026
Инженер из КНР назвал фотографию с автографом Путина самым важным подарком

© Фото : Кремль. Новости/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пэн Пай, китайский инженер, назвал фотографию с автографом Путина самым важным подарком.
  • Президент подарил ему чайный сервиз и расписался на фотографии, сделанной 26 лет назад в пекинском парке Бэйхай.
  • Пэн Пай родился в 1988 году, получил образование в России и сейчас работает инженером в китайской компании.
ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай после своей второй встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине рассказал РИА Новости, что фотография с автографом российского лидера стала самым важным для него подарком.
Пэн Пай - китайский инженер, которого Путин встретил ребенком во время своего первого визита в Китай в 2000 году. В Пекине 20 мая состоялась их вторая встреча, которая была организована в рамках официального визита российского лидера в КНР 19-20 мая.
Путин на встрече подарил Пэн Паю чайный сервиз "Классика Москвы" Императорского фарфорового завода, а также расписался на фотографии, где запечатлены российский президент и Пэн Пай с отцом в пекинском парке Бэйхай 26 лет назад. "Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину" - сказал РИА Новости Пэн Пай, отвечая на вопрос, какой из двух подарков для него ценнее.
Он признался, что "был очень рад и взволнован, когда получил эту фотографию".
Собеседник агентства также отметил, что еще не решил, где повесит фотографию, и пока думает лишь о том, как ее довезти домой в сохранности.
Пэн Пай вскоре отметит 38-летие, он родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. Получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году, после этого вернулся в Китай и начал работать в родной провинции. Сейчас Пэн Пай занимает должность инженера муниципальной компании "Хунаньская строительная инвестиционная группа".
В прошлом году он стал известен в китайском медиапространстве после того, как телеканал RT опубликовал архивную фотографию Пэн Пая с Путиным в пекинском парке Бэйхай в 2000 году.
Перед нынешним визитом Путина в Китай, когда уже стало известно, что российский лидер снова с ним встретится, Пан Пэй признался, что это было его мечтой, и он сильно взволнован.
