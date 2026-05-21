В Пермском крае три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе

ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Три школьника получили незначительные ожоги из-за взрыва петарды в школе города Чайковский в Пермском крае, один ребенок направлен на допосмотр, двое других детей в госпитализации не нуждались, сообщает пресс-служба краевого министерства образования.
"Сегодня в школе №8 Чайковского ГО во время урока в 5-м классе произошел хлопок петарды, принесенной одним из учеников. Незначительные ожоги получили 3 учащихся. Они были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Двое детей в госпитализации не нуждались, один был направлен в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра, уточнили в пресс-службе.