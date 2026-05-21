Эксперт рассказала о ситуации с ожирением в России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В России наблюдается тенденция к увеличению количества зарегистрированных случаев ожирения, но это связано в первую очередь с ведением учета лиц с избыточной массой тела, заявила РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

Она отметила, что за последние годы специалисты добились того, что в статистические формы отчетности, а также в различные формы медицинских учреждений ввели индекс массы тела, данные о весе, росте. Теперь вся информация автоматически собирается по стране.