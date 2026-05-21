Эксперт рассказала о ситуации с ожирением в России - РИА Новости, 21.05.2026
06:18 21.05.2026
Эксперт рассказала о ситуации с ожирением в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России наблюдается тенденция к увеличению количества зарегистрированных случаев ожирения.
  • Увеличение количества случаев ожирения связано с более полным ведением учета избыточного веса и ожирения.
  • В статистические формы отчетности и в формы медицинских учреждений введены индекс массы тела, данные о весе и росте, что позволяет автоматически собирать информацию по стране.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В России наблюдается тенденция к увеличению количества зарегистрированных случаев ожирения, но это связано в первую очередь с ведением учета лиц с избыточной массой тела, заявила РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
"Есть тенденция к увеличению количества зарегистрированных случаев ожирения, но это связано прежде всего с тем, что никогда раньше статистический учет избыточного веса и ожирения не велся в России настолько полно, чтобы мы понимали масштаб бедствия", - сказала эксперт.
Она отметила, что за последние годы специалисты добились того, что в статистические формы отчетности, а также в различные формы медицинских учреждений ввели индекс массы тела, данные о весе, росте. Теперь вся информация автоматически собирается по стране.
"Поэтому в ближайшие годы распространенность ожирения в любых возрастных группах будет только расти. Снижение количества случаев ожирения может быть в отдельных возрастных группах, в отдельных каких-то группах по интересам", - заключила Мокрышева.​
