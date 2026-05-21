Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: новостройку и общественное здание построят в Царицыне по КРТ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 21.05.2026
Овчинский: новостройку и общественное здание построят в Царицыне по КРТ

Овчинский: новостройку и общественное здание построят в Царицыне в рамках КРТ

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новостройку и общественное здание возведут в районе Царицыно на юге Москвы в ходе реорганизации участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На Каспийской улице, владение 22, в рамках проекта КРТ планируется реорганизовать 1,1 гектара. Здесь построят около 23 тысяч квадратных метров недвижимости: жилой комплекс площадью примерно семь тысяч квадратных метров, а также общественное здание с гаражом на 138 машино-мест. Здесь смогут разместиться офисы, рестораны, отделения банков, фитнес-центры", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что таким образом в районе появятся около 460 новых рабочих мест. В проект планируется инвестировать около 7,5 миллиарда рублей, а после его завершения бюджетный эффект ожидается на уровне 206,5 миллиона рублей в год, уточнил он.
Участок, который попадет под редевелопмент, расположен между улицами Луганская и Ереванская, поблизости расположен Нижний Царицынский пруд. Проект КРТ будет реализовываться в течение пяти лет, подчеркивается в сообщении департамента градостроительной политики.
Сейчас в Москве реализуется 421 проект КРТ на 4,5 тысячи гектаров. При этом Московский фонд реновации является оператором 102 таких проектов общей площадью 470 гектаров. В итоге на этой территории появятся примерно 9 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 7,3 миллиона "квадратов" выделят под жилье по программе реновации, 1,5 миллиона "квадратов" – под соцобъекты и производства, добавили в пресс-службе департамента.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Овчинский: жители Фили-Давыдкова смогут переехать в современные новостройки
19 мая, 15:04
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала