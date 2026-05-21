Овчинский: новостройку и общественное здание построят в Царицыне по КРТ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новостройку и общественное здание возведут в районе Царицыно на юге Москвы в ходе реорганизации участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На Каспийской улице, владение 22, в рамках проекта КРТ планируется реорганизовать 1,1 гектара. Здесь построят около 23 тысяч квадратных метров недвижимости: жилой комплекс площадью примерно семь тысяч квадратных метров, а также общественное здание с гаражом на 138 машино-мест. Здесь смогут разместиться офисы, рестораны, отделения банков, фитнес-центры", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр отметил, что таким образом в районе появятся около 460 новых рабочих мест. В проект планируется инвестировать около 7,5 миллиарда рублей, а после его завершения бюджетный эффект ожидается на уровне 206,5 миллиона рублей в год, уточнил он.

Участок, который попадет под редевелопмент, расположен между улицами Луганская и Ереванская, поблизости расположен Нижний Царицынский пруд. Проект КРТ будет реализовываться в течение пяти лет, подчеркивается в сообщении департамента градостроительной политики.