Овчинский: новостройку и общественное здание построят в Царицыне по КРТ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новостройку и общественное здание возведут в районе Царицыно на юге Москвы в ходе реорганизации участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На Каспийской улице, владение 22, в рамках проекта КРТ планируется реорганизовать 1,1 гектара. Здесь построят около 23 тысяч квадратных метров недвижимости: жилой комплекс площадью примерно семь тысяч квадратных метров, а также общественное здание с гаражом на 138 машино-мест. Здесь смогут разместиться офисы, рестораны, отделения банков, фитнес-центры", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что таким образом в районе появятся около 460 новых рабочих мест. В проект планируется инвестировать около 7,5 миллиарда рублей, а после его завершения бюджетный эффект ожидается на уровне 206,5 миллиона рублей в год, уточнил он.
Участок, который попадет под редевелопмент, расположен между улицами Луганская и Ереванская, поблизости расположен Нижний Царицынский пруд. Проект КРТ будет реализовываться в течение пяти лет, подчеркивается в сообщении департамента градостроительной политики.
Сейчас в Москве реализуется 421 проект КРТ на 4,5 тысячи гектаров. При этом Московский фонд реновации является оператором 102 таких проектов общей площадью 470 гектаров. В итоге на этой территории появятся примерно 9 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 7,3 миллиона "квадратов" выделят под жилье по программе реновации, 1,5 миллиона "квадратов" – под соцобъекты и производства, добавили в пресс-службе департамента.