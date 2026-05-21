Опрос: Молодожены предпочитают получать в подарок деньги и подарочные карты

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство молодоженов считают деньги самым желанным подарком на свадьбу, на втором и третьем местах по популярности - подарки по составленному ими списку желаний (вишлисту) и подарочные карты, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией "Золотое яблоко".

"Самым желанным свадебным подарком у молодоженов по-прежнему остаются деньги — такой вариант выбрали 90% респондентов. Это классический и уже почти традиционный формат подарка, от которого россияне пока не готовы отказываться. На втором месте — подарок по заранее составленному вишлисту (58%). Четверть опрошенных (25%) назвали подарочную карту одним из самых приятных свадебных подарков, поскольку она дает возможность самостоятельно выбрать именно то, что действительно нужно", - говорится в сообщении компании.

При этом товары для дома и совместного быта в качестве подарка выбрали только 11% опрошенных, а цветы и символические знаки внимания — 7%.

Если смотреть на свадебные подарки со стороны гостей, ситуация оказывается похожей: 89% опрошенных ответили, что предпочли бы подарить деньги, а 64% — подарок по вишлисту молодоженов. Подарочные карты как самостоятельный формат подарка выбрали 22% участников опроса.

"Как показывают результаты исследования, при выборе свадебного подарка россияне в первую очередь ориентируются на практичность (67%), возможность пары самостоятельно выбрать нужное (44%) и эмоции от подарка (38%). А вот статусность и внешняя "солидность" подарка постепенно отходят на второй план: этот критерий оказался важен только для 13% опрошенных. Сегодня гораздо ценнее подарить то, что действительно будет радовать и использоваться в жизни, а не просто выглядеть дорого и формально", - делают вывод организаторы опроса.

Наиболее комфортной суммой свадебного подарка россияне назвали диапазон от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — такой вариант выбрали 43% респондентов. Еще 42% считают комфортным бюджет от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

"При этом на сумму подарка чаще влияют не столько социальные ожидания (такой вариант выбрали только 5% респондентов), сколько близость общения с парой (87%) и личные финансовые возможностей (79%). Формат и масштаб свадьбы влияет на бюджет подарка только у 30% участников опроса. Это показывает, что при выборе подарка россияне все чаще ориентируются на личный комфорт и отношения с молодоженами, а не на необходимость соответствовать чужим ожиданиям", - говорится в сообщении.

Тренд на практичные и универсальные подарки все чаще затрагивает и свадебные традиции, связанные с цветами. Так, большинство участников опроса (68%) положительно отнеслись к идее получить в дополнение к основному подарку подарочную карту вместо букета цветов. Еще 28% считают оптимальным компромиссный вариант, когда часть гостей дарит цветы, а часть — подарочные карты. И только 4% опрошенных считают, что цветы должны оставаться обязательной частью свадебной традиции.