Европа и Мексика могут стать союзниками в реформировании ООН

МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Европа и Мексика могут стать важными союзниками в деле реформирования Организации Объединенных Наций, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая в сенате Мексики в преддверии саммита ЕС-Мексика.

"Европа и Мексика могут стать важными союзниками в деле реформирования Организации Объединенных Наций. Мы должны изменить ООН , чтобы лучше ее защищать, но никогда не допустить замены Организации Объединенных Наций пустотой международного хаоса", - сказал Кошта

По его словам, многосторонние институты должны адаптироваться к "более плюралистичной и сложной международной реальности", поскольку мир "уже не тот, что был в 1945 году".

Кошта указал, что в мире усиливается кризис международных институтов и основанного на правилах порядка, "сформировавшегося после Второй мировой войны". В этих условиях он назвал неудивительным, что "множатся те, кто предрекает возвращение к закону джунглей".

Председатель Европейского совета подчеркнул, что Евросоюз рассчитывает укрепить сотрудничество с Мексикой на фоне глобальных изменений и неопределенности.

Как отметил Кошта, на саммите ЕС -Мексика будет подписана модернизация глобального соглашения между сторонами, а также временное торговое соглашение. Обновленное соглашение станет, по его словам, "новым мостом между Европой и Мексикой" и позволит расширить торговлю, инвестиции и сотрудничество в сферах безопасности, миграции, экологии, цифрового и энергетического перехода.