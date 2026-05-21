Европа и Мексика могут стать союзниками в реформировании ООН - РИА Новости, 21.05.2026
22:18 21.05.2026
Европа и Мексика могут стать союзниками в реформировании ООН

© AP Photo / Angela Weiss — Логотип Организации Объединенных Наций
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа и Мексика могут стать важными союзниками в деле реформирования Организации Объединенных Наций, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
  • Кошта подчеркнул, что многосторонние институты должны адаптироваться к "более плюралистичной и сложной международной реальности".
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Европа и Мексика могут стать важными союзниками в деле реформирования Организации Объединенных Наций, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая в сенате Мексики в преддверии саммита ЕС-Мексика.
"Европа и Мексика могут стать важными союзниками в деле реформирования Организации Объединенных Наций. Мы должны изменить ООН, чтобы лучше ее защищать, но никогда не допустить замены Организации Объединенных Наций пустотой международного хаоса", - сказал Кошта.
По его словам, многосторонние институты должны адаптироваться к "более плюралистичной и сложной международной реальности", поскольку мир "уже не тот, что был в 1945 году".
Кошта указал, что в мире усиливается кризис международных институтов и основанного на правилах порядка, "сформировавшегося после Второй мировой войны". В этих условиях он назвал неудивительным, что "множатся те, кто предрекает возвращение к закону джунглей".
Председатель Европейского совета подчеркнул, что Евросоюз рассчитывает укрепить сотрудничество с Мексикой на фоне глобальных изменений и неопределенности.
Как отметил Кошта, на саммите ЕС-Мексика будет подписана модернизация глобального соглашения между сторонами, а также временное торговое соглашение. Обновленное соглашение станет, по его словам, "новым мостом между Европой и Мексикой" и позволит расширить торговлю, инвестиции и сотрудничество в сферах безопасности, миграции, экологии, цифрового и энергетического перехода.
По словам главы Европейского совета, Евросоюз намерен увеличить инвестиции в Мексику, в том числе в области чистой энергетики, цифровизации, устойчивой инфраструктуры и технологической промышленности.
