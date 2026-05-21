Четверо из отравившихся газом детей в Омской области остаются в больнице
10:27 21.05.2026
Четверо из отравившихся газом детей в Омской области остаются в больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омской области 14 школьников и преподаватель были госпитализированы после отравления газом.
  • На 21 мая четверо детей остаются в больнице на дообследовании, двое планируются к выписке на следующий день, еще двое — на следующей неделе.
  • Утечка газа произошла во время опрессовки участка газопровода около школы №3, главному инженеру организации предъявлено обвинение.
ОМСК, 21 мая - РИА Новости. Шесть детей, которых госпитализировали на дообследование после отравления газом в Омской области, выписаны из больницы, еще четверо остаются в медучреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Инцидент произошел 6 мая в городе Тара Омской области. Дети находились на экскурсии в IT-клубе в школе №3. Они почувствовали запах газа, недомогание и головную боль. 14 школьников и преподаватель были госпитализированы. Восемь человек были отпущены на амбулаторное лечение, одного ребенка выписали 7 мая. Остальных детей выписали 12 мая. Затем, 15 мая, 10 детей вновь госпитализировали для повторного полного осмотра, сообщали в минздраве.
"По-прежнему четверо детей остаются на дообследовании. Двое детей планируются к выписке завтра, двое — на следующей неделе", - сообщили в пресс-службе.
По данным региональных СУСК РФ и прокуратуры, утечка газа произошла во время опрессовки участка газопровода около школы №3. Главному инженеру организации "Калачинскстройгарант", проводившей строительно-монтажные работы, предъявлено обвинение по статье "загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека".
