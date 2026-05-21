Врач рассказала, кому нельзя есть окрошку

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая — РИА Новости. Людям с заболеваниями ЖКТ, печени и желчного пузыря стоит есть окрошку умеренно, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По словам собеседницы агентства, квас и кисломолочная основа могут спровоцировать изжогу и обострение заболеваний ЖКТ.

"Грубые пищевые волокна, которые входят в состав овощей и зелени, могут раздражать слизистую и провоцировать газообразование, поэтому людям с заболеваниями ЖКТ, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, болезнями печени и желчного пузыря не следует увлекаться окрошкой", — сказала Ямилова.

Эксперт отметила, что многие ингредиенты этого блюда содержат пурины и соли щавелевой кислоты, поэтому людям, страдающим подагрой и мочекаменной болезнью, можно включать в рацион окрошку только после консультации с врачом.

"При сахарном диабете, если в основе окрошки — сладкий квас и большое количество картофеля, возможен скачок глюкозы. В целом, окрошка может вызвать дискомфорт даже у относительно здоровых людей", — добавила Ямилова.

Это связано с тем, что все холодные блюда замедляют пищеварение и работу ферментативной системы, объяснила специалист.