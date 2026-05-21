В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
Губернатор Вячеслав Федорищев в четверг заявил, что режим "Ковер" действует в Самарской области, закрыто воздушное пространство на всех высотах.
