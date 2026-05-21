В Одинцово заключили под стражу шестерых участников драки со стрельбой

21:22 21.05.2026
В Одинцово заключили под стражу шестерых участников массовой драки со стрельбой

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
  • Шестеро участников драки со стрельбой в Одинцово в возрасте от 36 до 43 лет заключили под стражу.
  • Подозреваемые будут находиться под стражей до 18 июля 2026 года.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Шесть участников драки со стрельбой в Одинцово, из-за которой пострадали три человека, заключены под стражу, сообщили в прокуратуре Московской области.
Ранее в подмосковном главке МВД РФ сообщили, что драка со стрельбой произошла в Одинцово, пострадали три человека, заведено уголовное дело о хулиганстве. РИА Новости в ведомстве уточнили, что конфликт произошел в понедельник вечером. Шестеро участников инцидента в возрасте от 36 до 43 лет были доставлены в территориальный отдел полиции, изъят травматический пистолет.
"В Одинцово избрана мера пресечения в виде заключения под стражу шестерым участникам массовой драки... С учетом позиции представителя Одинцовской городской прокуратуры суд заключил подозреваемых под стражу", - говорится в сообщении в канале прокуратуры Подмосковья на платформе "Макс".
Подозреваемые будут находиться под стражей до 18 июля 2026 года, уточнили в ведомстве.
ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
