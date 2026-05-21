В Одессе полицейский трижды сходил к проституткам, чтобы накрыть бордель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одесским полицейским пришлось трижды провести «следственный эксперимент» с использованием услуг проституток, чтобы доказать работу борделя.
- В документах дела указано, что все три раза мероприятия выполнял один и тот же человек.
- Суд признал организатора борделя виновной и назначил наказание в виде испытательного срока в три года, а также конфискации «орудий преступления».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Одесским полицейским пришлось трижды повторить "следственный эксперимент" по использованию услуг проституток, чтобы доказать работу борделя, сообщил украинский телеканал ТСН, ссылаясь на решение суда.
"В Одессе во время "следственного эксперимента" мужчина трижды пользовался услугами проституток", - говорится в материале на сайте телеканала.
Как уточняют украинские журналисты, доподлинно неизвестно, являлся ли "экспериментатор" сотрудником органов, но в документах дела четко указано, что в 2024 году следователям пришлось трижды за месяц прибегнуть к "контролю за совершением преступления". Все три раза мероприятия выполнял один и тот же человек, чье имя и должность не раскрывается.
Суд признал организатора борделя виновной по трем статьям, но учитывая ряд смягчающих обстоятельств ограничился лишь наказанием в виде испытательного срока в три года, а также конфискацией "орудий преступления": телефонов, электроники и наличных средств из заведения.
"Эскорт и проституция". В украинской разведке сделали шокирующее заявление
5 августа 2025, 19:12