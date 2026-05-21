ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая - РИА Новости. Челябинская область присоединилась к запуску магистральной квантовой сети Европейской части России, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Челябинский губернатор Алексей Текслер принял участие в "квантовом звонке" – сеансе видео-конференц-связи по защищенному квантовому каналу между центром управления и мониторинга квантовой сети ОАО "РЖД" (Москва) и управлением Южно-Уральской железной дороги. Мероприятие было посвящено завершению объединения европейской части России магистральной квантовой сетью ОАО "РЖД".

Текслер, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что развитие современных коммуникационных технологий связано с укреплением технологического суверенитета страны.

"Мы всегда следим за технологическими решениями, которые предлагают компании-лидеры. Важно, что у РЖД сформирована собственная система подготовки кадров, частью которой является Челябинский институт путей сообщения. Такой фундамент позволяет развивать самые передовые компетенции, и запуск магистральной квантовой сети служит тому ярким подтверждением", - цитирует губернатора пресс-служба.

Губернатор обратил внимание, что Южно-Уральский государственный университет в прошлом году выпустил первых магистров по программе "Квантовая инженерия: материалы, электроника, коммуникации и вычисления", с 2020 года вуз входит в консорциум Центра квантовых технологий МГУ, где действует первая на Урале лаборатория "Квантовая инженерия света".

"Тема для наших ученых и инженеров уже глубоко изучена. Это значит, что квантовые сети на Южном Урале в самые короткие сроки найдут свое применение и развитие", – уверен Текслер.

По данным правительства региона, в Челябинске завершается строительство Межуниверситетского кампуса мирового уровня, и рассматривается возможность присоединения его вузов-участников к межуниверситетской квантовой сети, которая создается по поручению президента России Владимира Путина Курчатовским институтом при участии ОАО "РЖД".

"Мы видим большой потенциал в развитии квантовых сетей и готовы включаться в процесс дальнейшего развития соответствующей инфраструктуры", – акцентировал губернатор.

По словам гендиректора–председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, развитие квантовых коммуникаций имеет стратегическое значение.

"Квантовые коммуникации – новый уровень защиты данных и объектов критической информационной инфраструктуры, который будет востребован в особо чувствительных секторах: финансовом, социально-энергетическом, правоохранительном, в сфере госуслуг и других. Это основа для создания сверхнадежных сетей связи. Считаем, что за Челябинской областью будет закреплен статус передовой технологической площадки государства", - приводятся в сообщении слова Белозерова.