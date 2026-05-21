Рейтинг@Mail.ru
Челябинская область присоединилась к запуску магистральной квантовой сети - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
17:10 21.05.2026
Челябинская область присоединилась к запуску магистральной квантовой сети

Челябинский губернатор Текслер принял участие в запуске квантовой сети

© Фото : Губернатор Челябинской областиЧелябинская область присоединилась к запуску магистральной квантовой сети
Челябинская область присоединилась к запуску магистральной квантовой сети - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Губернатор Челябинской области
Челябинская область присоединилась к запуску магистральной квантовой сети
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая - РИА Новости. Челябинская область присоединилась к запуску магистральной квантовой сети Европейской части России, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Челябинский губернатор Алексей Текслер принял участие в "квантовом звонке" – сеансе видео-конференц-связи по защищенному квантовому каналу между центром управления и мониторинга квантовой сети ОАО "РЖД" (Москва) и управлением Южно-Уральской железной дороги. Мероприятие было посвящено завершению объединения европейской части России магистральной квантовой сетью ОАО "РЖД".
Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Челябинские предприятия и регионы Казахстана развивают сотрудничество
19 мая, 18:16
Текслер, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что развитие современных коммуникационных технологий связано с укреплением технологического суверенитета страны.
"Мы всегда следим за технологическими решениями, которые предлагают компании-лидеры. Важно, что у РЖД сформирована собственная система подготовки кадров, частью которой является Челябинский институт путей сообщения. Такой фундамент позволяет развивать самые передовые компетенции, и запуск магистральной квантовой сети служит тому ярким подтверждением", - цитирует губернатора пресс-служба.
Губернатор обратил внимание, что Южно-Уральский государственный университет в прошлом году выпустил первых магистров по программе "Квантовая инженерия: материалы, электроника, коммуникации и вычисления", с 2020 года вуз входит в консорциум Центра квантовых технологий МГУ, где действует первая на Урале лаборатория "Квантовая инженерия света".
"Тема для наших ученых и инженеров уже глубоко изучена. Это значит, что квантовые сети на Южном Урале в самые короткие сроки найдут свое применение и развитие", – уверен Текслер.
Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Челябинская область запускает конкурс "Малая культурная столица 2027 года"
15 мая, 12:04
По данным правительства региона, в Челябинске завершается строительство Межуниверситетского кампуса мирового уровня, и рассматривается возможность присоединения его вузов-участников к межуниверситетской квантовой сети, которая создается по поручению президента России Владимира Путина Курчатовским институтом при участии ОАО "РЖД".
"Мы видим большой потенциал в развитии квантовых сетей и готовы включаться в процесс дальнейшего развития соответствующей инфраструктуры", – акцентировал губернатор.
По словам гендиректора–председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, развитие квантовых коммуникаций имеет стратегическое значение.
"Квантовые коммуникации – новый уровень защиты данных и объектов критической информационной инфраструктуры, который будет востребован в особо чувствительных секторах: финансовом, социально-энергетическом, правоохранительном, в сфере госуслуг и других. Это основа для создания сверхнадежных сетей связи. Считаем, что за Челябинской областью будет закреплен статус передовой технологической площадки государства", - приводятся в сообщении слова Белозерова.
Магистральная квантовая сеть ОАО "РЖД" охватывает 7 858 километров, проходит по территории 27 субъектов России и соединяет 13 городов-миллионников, включая Челябинск. К 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров.
Новый этап строительства метротрама стартовал в Челябинске - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Новый этап строительства метротрама стартовал в Челябинске
9 апреля, 14:27
 
Челябинская областьРоссияЧелябинская областьЧелябинскАлексей Текслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала