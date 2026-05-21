Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области более 50 человек заподозрили в афере с соцвыплатами - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 21.05.2026 (обновлено: 19:58 21.05.2026)
В Челябинской области более 50 человек заподозрили в афере с соцвыплатами

В Челябинской области 55 человек похитили 60 млн рублей из Социального фонда

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинской области более 50 человек заподозрили в афере при получении выплат из Соцфонда.
  • Подозреваемые изготавливали фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации.
  • Ущерб от их действий ориентировочно оценили более чем в 60 миллионов рублей.
  • Возбуждено 29 уголовных дел о мошенничестве и одно — об организации преступного сообщества.
ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая — РИА Новости. В Челябинской области более 50 человек заподозрили в масштабной афере при получении выплат из Соцфонда, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Один миллиард рублей предполагаемого ущерба, 55 подозреваемых и обвиняемых, 30 возбужденных уголовных дел. Таковы цифры, связанные с преступным сообществом, деятельность которого пресекли мои коллеги из ГУЭБиПК МВД совместно с сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области", — написала она на платформе "Макс".
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Юрист рассказала о мошеннических схемах с мнимыми выплатами в России
Вчера, 07:41
Предварительно установлено, что участниками схемы были бизнесмены и представители коммерческих организаций. Они находили лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в преступления.
Злоумышленники изготавливали фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации. Затем их передавали в подразделения региональных отделений Соцфонда для получения компенсационных выплат. Соучастники делили деньги между собой. Пока ущерб от их действий оценили в сумму, превышающую 60 миллионов рублей, но она может вырасти.
Возбуждено 29 уголовных дел о мошенничестве при получении выплат, а также одно — об организации преступного сообщества.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
На Урале задержали членов ОПГ за хищение выплат участникам СВО
24 апреля, 20:36
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьИрина ВолкГУЭБиПК МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала