В Челябинской области более 50 человек заподозрили в афере с соцвыплатами

Краткий пересказ от РИА ИИ В Челябинской области более 50 человек заподозрили в афере при получении выплат из Соцфонда.

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая — РИА Новости. В Челябинской области более 50 человек заподозрили в масштабной афере при получении выплат из Соцфонда, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ГУЭБиПК МВД совместно с сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области", — написала она на платформе " "Один миллиард рублей предполагаемого ущерба, 55 подозреваемых и обвиняемых, 30 возбужденных уголовных дел. Таковы цифры, связанные с преступным сообществом, деятельность которого пресекли мои коллеги изМВД совместно с сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области", — написала она на платформе " Макс ".

Предварительно установлено, что участниками схемы были бизнесмены и представители коммерческих организаций. Они находили лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в преступления.

Злоумышленники изготавливали фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации. Затем их передавали в подразделения региональных отделений Соцфонда для получения компенсационных выплат. Соучастники делили деньги между собой. Пока ущерб от их действий оценили в сумму, превышающую 60 миллионов рублей, но она может вырасти.