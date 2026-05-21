В Челябинской области более 50 человек заподозрили в афере с соцвыплатами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области более 50 человек заподозрили в афере при получении выплат из Соцфонда.
- Подозреваемые изготавливали фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации.
- Ущерб от их действий ориентировочно оценили более чем в 60 миллионов рублей.
- Возбуждено 29 уголовных дел о мошенничестве и одно — об организации преступного сообщества.
ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая — РИА Новости. В Челябинской области более 50 человек заподозрили в масштабной афере при получении выплат из Соцфонда, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Один миллиард рублей предполагаемого ущерба, 55 подозреваемых и обвиняемых, 30 возбужденных уголовных дел. Таковы цифры, связанные с преступным сообществом, деятельность которого пресекли мои коллеги из ГУЭБиПК МВД совместно с сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области", — написала она на платформе "Макс".
Предварительно установлено, что участниками схемы были бизнесмены и представители коммерческих организаций. Они находили лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в преступления.
Злоумышленники изготавливали фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации. Затем их передавали в подразделения региональных отделений Соцфонда для получения компенсационных выплат. Соучастники делили деньги между собой. Пока ущерб от их действий оценили в сумму, превышающую 60 миллионов рублей, но она может вырасти.
Возбуждено 29 уголовных дел о мошенничестве при получении выплат, а также одно — об организации преступного сообщества.
