Москва лидирует по росту числа желающих работать в нефтегазовой отрасли
06:51 21.05.2026
Москва лидирует по росту числа желающих работать в нефтегазовой отрасли

Число желающих работать в нефтегазовой области москвичей выросло в два раза

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число кандидатов из Москвы, рассматривающих работу в нефтегазовой отрасли, в январе — апреле 2026 года выросло на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Московская область и Башкирия также вошли в тройку лидеров по росту числа желающих работать в нефтегазовой отрасли.
  • Ключевыми «донорами» кадров для нефтегазовой отрасли являются Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Башкирия и Москва.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число кандидатов из Москвы, рассматривающих работу в нефтегазовой отрасли, в январе-апреле 2026 года выросло почти в два раза, столица стала лидером по росту числа желающих работать в этой сфере, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
"В период с января по апрель 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметнее всего соискательская активность на платформе в нефтегазовой отрасли выросла в Москве - число кандидатов, рассматривающих работу в сфере, увеличилось на 95% год к году", - сказал он.
По данным платформы, на втором месте оказалась Московская область, где число резюме выросло в этот период на 32%, а тройку лидеров замкнула Башкирия с ростом на 27%. Также в пятерку регионов с наиболее активным приростом соискателей вошли Татарстан (+25%) и Красноярский край (+18%).
Эксперт отметил, что ключевыми "донорами" кадров для нефтегазовой отрасли являются Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Башкирия и Москва - в этих регионах насчитывается больше всего откликов соискателей на вакансии в нефтегазе.
Высокая концентрация кандидатов в этих регионах во многом связана с исторически развитой нефтегазовой инфраструктурой, наличием профильных учебных заведений и крупных работодателей отрасли, пояснил Губанов.
"Кроме того, в регионах с развитым промышленным сектором традиционно выше уровень информированности соискателей о возможностях трудоустройства в нефтегазе, а также сильнее сформирована культура работы в производственных и вахтовых форматах", - подчеркнул он.
