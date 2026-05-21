Генсек НАТО обсудил вторжение дронов в Латвию с президентом страны

БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил в четверг, что обсудил появляющиеся в последние дни в воздушном пространстве Латвии дроны с президентом страны Эдгаром Ринкевичем.
"Только что поговорил с президентом (Эдгаром Ринкевичем - ред.) о недавних событиях в Латвии, включая инциденты с беспилотниками", - написал Рютте в Х.
Генсек Североатлантического альянса добавил, что организация привержена защите входящих в нее стран.
"НАТО полностью привержена обеспечению безопасности всех союзников, и мы будем продолжать принимать меры для того, чтобы у нас было все необходимое для защиты каждого сантиметра территории союзников", - отметил он.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. После этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил об уходе в отставку. Позднее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в соцсети Х, что Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников.