Генсек НАТО обсудил вторжение дронов в Латвию с президентом страны
18:28 21.05.2026
Генсек НАТО обсудил вторжение дронов в Латвию с президентом страны

© AP Photo / Virginia Mayo — Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
  • Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем инциденты с дронами в воздушном пространстве Латвии.
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил в четверг, что обсудил появляющиеся в последние дни в воздушном пространстве Латвии дроны с президентом страны Эдгаром Ринкевичем.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
"Только что поговорил с президентом (Эдгаром Ринкевичем - ред.) о недавних событиях в Латвии, включая инциденты с беспилотниками", - написал Рютте в Х.
Генсек Североатлантического альянса добавил, что организация привержена защите входящих в нее стран.
"НАТО полностью привержена обеспечению безопасности всех союзников, и мы будем продолжать принимать меры для того, чтобы у нас было все необходимое для защиты каждого сантиметра территории союзников", - отметил он.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. После этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил об уходе в отставку. Позднее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в соцсети Х, что Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников.
