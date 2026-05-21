Рейтинг@Mail.ru
Экс-генсек НАТО предложил принять Украину по модели Западной Германии - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 21.05.2026
Экс-генсек НАТО предложил принять Украину по модели Западной Германии

Расмуссен предложил принять Украину в НАТО по модели Западной Германии

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс по модели Западной Германии.
  • Расмуссен считает, что действие пятой статьи НАТО можно распространить только на ту часть Украины, которая контролируется правительством в Киеве.
  • Пятая статья Североатлантического договора устанавливает принцип коллективной обороны.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс по модели, использованной в 1955 году в случае с Западной Германией.
"Когда мы приняли Германию в НАТО в 1955 году, в НАТО вступила вся Германия. Но мы решили, что действие статьи 5 распространяется только на территорию, контролируемую правительством в Бонне, то есть на Западную Германию", - сказал он на форуме Globsec в Праге, трансляция велась на канале форума в YouTube.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
НАТО не выживет без США, считает Столтенберг
Вчера, 09:47
По мнению экс-генсека, НАТО может сделать то же самое с Украиной.
"Мы можем сделать ровно то же самое с Украиной и сказать: хорошо, Украина вступает в НАТО, а статья 5 распространяется только на ту часть Украины, которая контролируется правительством в Киеве", - добавил Расмуссен.
Пятая статья Североатлантического договора устанавливает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц рассматривается как нападение на весь альянс.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Экс-генсек НАТО заявил, что не завидует нынешнему главе альянса
Вчера, 15:05
 
В миреГерманияВладимир ПутинАндерс Фог РасмуссенРоссияНАТОУкраинаYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала