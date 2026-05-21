Экс-генсек НАТО предложил принять Украину по модели Западной Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс по модели Западной Германии.
- Расмуссен считает, что действие пятой статьи НАТО можно распространить только на ту часть Украины, которая контролируется правительством в Киеве.
- Пятая статья Североатлантического договора устанавливает принцип коллективной обороны.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс по модели, использованной в 1955 году в случае с Западной Германией.
"Когда мы приняли Германию в НАТО в 1955 году, в НАТО вступила вся Германия. Но мы решили, что действие статьи 5 распространяется только на территорию, контролируемую правительством в Бонне, то есть на Западную Германию", - сказал он на форуме Globsec в Праге, трансляция велась на канале форума в YouTube.
По мнению экс-генсека, НАТО может сделать то же самое с Украиной.
"Мы можем сделать ровно то же самое с Украиной и сказать: хорошо, Украина вступает в НАТО, а статья 5 распространяется только на ту часть Украины, которая контролируется правительством в Киеве", - добавил Расмуссен.
Пятая статья Североатлантического договора устанавливает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц рассматривается как нападение на весь альянс.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.