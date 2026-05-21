Экс-генсек НАТО заявил, что не завидует нынешнему главе альянса
15:05 21.05.2026
Экс-генсек НАТО заявил, что не завидует нынешнему главе альянса

Расмуссен: генсеку НАТО Рютте не позавидуешь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что не завидует нынешнему генсеку альянса Марку Рютте.
  • Расмуссен пояснил, что перед Рютте стоит задача сохранить сплоченность внутри альянса, одновременно «угождая главному акционеру» — американскому президенту Дональду Трампу.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что "не завидует" нынешнему генсеку альянса Марку Рютте.
"Я не завидую позиции генерального секретаря Рютте", - сказал Расмуссен на форуме Globsec в Праге, трансляция велась на канале форума в YouTube.
Расмуссен пояснил, что перед Рютте стоит задача сохранить сплоченность внутри альянса, одновременно "угождая главному акционеру" - то есть американскому президенту Дональду Трампу. Расмуссен отметил, что пока он доволен тем, как Рютте справляется с этими задачами.
В миреПрагаАндерс Фог РасмуссенМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
