Экс-генсек НАТО заявил, что не завидует нынешнему главе альянса

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что "не завидует" нынешнему генсеку альянса Марку Рютте.
Расмуссен пояснил, что перед Рютте стоит задача сохранить сплоченность внутри альянса, одновременно "угождая главному акционеру" - то есть американскому президенту Дональду Трампу. Расмуссен отметил, что пока он доволен тем, как Рютте справляется с этими задачами.
