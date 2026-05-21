В Германии рассказали, что Россия внезапно получила от США

Официальный представитель министерства войны Шон Парнелл 2 мая подтвердил, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп также допускал вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.