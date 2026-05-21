Спецпроект "Ваш навигатор по налогам" запустили на портале мэра Москвы

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. На портале столичного правительства - mos.ru – запущен спецпроект "Ваш навигатор по налогам", который рассказывает важную и полезную информацию о налогах и правильному оформлению трудовых отношений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С помощью нового раздела жители города узнают о том, как просто и удобно платить налоги. Также с помощью этого сервиса можно узнать, как легализовать свой доход, а еще получить план действий по защите трудовых прав при нарушении.

В мегаполисе активно развиваются разные сферы бизнеса, при этом москвичи все чаще выбирают путь частного предпринимательства и работу на себя. Между тем, многие из них как начинающие, так и опытные предприниматели не знают о том, как правильно и быстро платить налоги. Бизнесмены считают, что это очень сложный и трудозатратный процесс. Чтобы защитить доходы горожан и сделать их бизнес прозрачным и был разработан сервис "Ваш навигатор по налогам".

В новом разделе представлены разные жизненные ситуации, которые связаны с получением дохода и уплатой налогов. Здесь жители города найдут ответы на такие вопросы: как правильно платить налоги при сдаче квартиры, машины или другого имущества в аренду и какие есть ограничения; как просто легализовать свой доход фрилансерам, кондитерам, парикмахерам, мастерам маникюра, репетиторам, ремонтникам, курьерам и другими работающим на себя москвичам, оказывающим различные услуги или продающим товары собственного производства.

Важная часть сервиса также посвящена защите работников от неофициального трудоустройства. В ведомстве напомнили, что неофициальное устройство обладает рядом минусов: отсутствие социальных гарантий, пенсионных накоплений, правовой защиты и возможности получить налоговые вычеты. В рамках нового раздела жители Москвы смогут составить план действий в случае, если работодатель не заключает трудовой договор в письменной форме или настаивает на оформлении статуса самозанятого.

Налоги – это главный источник доходов бюджета столицы. Эти отчисления идут на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, экономики, науки, искусства.