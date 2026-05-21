В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве на 95 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве задержан 19-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве.
- Он обманом завладел денежными средствами в размере 95,5 млн рублей под предлогом инвестирования в бизнес по продаже цифровой и бытовой техники.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», фигурант заключен под стражу.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве под предлогом инвестирования в бизнес по продаже цифровой и бытовой техники, ущерб превысил 95 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Злоумышленник, ранее знакомый с потерпевшим, обманом завладел его денежными средствами в размере 95,5 млн рублей под предлогом инвестирования в бизнес по продаже цифровой и бытовой техники", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
Как подчеркнули правоохранители, злоумышленник не выполнил обещанное и деньги заявителю не вернул. Мужчина обратился за помощью в полицию.
Полицейские задержали подозреваемого – 19‑летнего жителя Москвы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурант заключен под стражу.