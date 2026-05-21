В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве на 95 миллионов рублей

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве под предлогом инвестирования в бизнес по продаже цифровой и бытовой техники, ущерб превысил 95 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.