Один из жителей Новосибирска, задержанных за аферы с "Пушкинской картой"

Один из жителей Новосибирска, задержанных за аферы с "Пушкинской картой"

В Новосибирске задержали пять человек за аферы с "Пушкинской картой"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новосибирске задержали пять человек за аферы с "Пушкинской картой".

Ущерб от мошенничества составил свыше 52 миллионов рублей, сообщила Ирина Волк.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пятеро жителей Новосибирска задержаны за аферы с "Пушкинской картой" на сумму свыше 52 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области задержали пятерых жителей регионального центра. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере", - написала Волк в канале на платформе " Макс ".

Предварительно установлено, что схему в 2021 году организовал руководитель областного филиала одного из билетных агрегаторов. Он также привлек четверых знакомых, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Они выступали организаторами фиктивных культурных и творческих мероприятий, билеты на которые продавались только по "Пушкинской карте".

"Злоумышленники через соцсети подыскивали граждан, готовых за небольшое вознаграждение приобрести билеты на концерты и выставки, которые на самом деле не проводились. Таким образом аферисты получали бюджетные деньги и похищали их. По имеющимся данным, ущерб составил свыше 52 миллионов рублей", - добавила Волк.