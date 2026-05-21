В Новосибирске задержали пять человек за аферы с "Пушкинской картой" - РИА Новости, 21.05.2026
10:52 21.05.2026 (обновлено: 11:10 21.05.2026)
В Новосибирске задержали пять человек за аферы с "Пушкинской картой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске задержали пять человек за аферы с "Пушкинской картой".
  • Ущерб от мошенничества составил свыше 52 миллионов рублей, сообщила Ирина Волк.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пятеро жителей Новосибирска задержаны за аферы с "Пушкинской картой" на сумму свыше 52 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области задержали пятерых жителей регионального центра. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере", - написала Волк в канале на платформе "Макс".
Предварительно установлено, что схему в 2021 году организовал руководитель областного филиала одного из билетных агрегаторов. Он также привлек четверых знакомых, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Они выступали организаторами фиктивных культурных и творческих мероприятий, билеты на которые продавались только по "Пушкинской карте".
"Злоумышленники через соцсети подыскивали граждан, готовых за небольшое вознаграждение приобрести билеты на концерты и выставки, которые на самом деле не проводились. Таким образом аферисты получали бюджетные деньги и похищали их. По имеющимся данным, ущерб составил свыше 52 миллионов рублей", - добавила Волк.
Она отметила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
