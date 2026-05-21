На "Госуслугах" можно будет запросить выплату за утраченное жилье в ДНР

ДОНЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Документы для получения компенсации за утраченное в результате боевых действий имущество в ДНР можно будет подать через портал "Госуслуги" или МФЦ с 1 июля, сообщил РИА Новости руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Муратов.

По его словам, изменение связано с упрощением получения денежной компенсации за утраченное имущество для граждан, которые потеряли его на территории, где ведутся активные боевые действия, или которые выехали за пределы республики.