На "Госуслугах" можно будет запросить выплату за утраченное жилье в ДНР - РИА Новости, 21.05.2026
09:38 21.05.2026 (обновлено: 09:41 21.05.2026)
На "Госуслугах" можно будет запросить выплату за утраченное жилье в ДНР

Муратов: заявку на компенсацию за жилье в ДНР можно подать на "Госуслугах"

Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля на «Госуслугах» и в МФЦ можно будет подать документы для получения компенсации за утраченное в результате боевых действий имущество в ДНР.
  • Изменение связано с упрощением получения денежной компенсации для граждан, потерявших имущество на территории активных боевых действий или выехавших за пределы республики.
  • Упрощение процедуры получения компенсации произошло после внесения изменений в постановление правительства ДНР №61-1.
ДОНЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Документы для получения компенсации за утраченное в результате боевых действий имущество в ДНР можно будет подать через портал "Госуслуги" или МФЦ с 1 июля, сообщил РИА Новости руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Муратов.
"Скоро заработает подача заявления через МФЦ и "Госуслуги". Минцифры нам обещают запустить эту процедуру с 1 июля текущего года", – сказал Муратов.
По его словам, изменение связано с упрощением получения денежной компенсации за утраченное имущество для граждан, которые потеряли его на территории, где ведутся активные боевые действия, или которые выехали за пределы республики.
Упрощение процедуры получения денежной компенсации за утраченное в результате боевых действий имущество произошло после внесения изменения в постановление правительства ДНР №61-1.
ЖильеДонецкая Народная РеспубликаАлексей МуратовЕдиная Россия
 
 
